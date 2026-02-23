МИД Мексики сообщил, что в ходе беспорядков никто из иностранных граждан не пострадал

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.