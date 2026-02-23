Жители Одессы забросали камнями микроавтобус сотрудников ТЦК

Жители Одессы забросали камнями микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), пишет издание «Страна».
На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как группа людей бросает камни в микроавтобус, а водитель пытается покинуть место происшествия.
Отметим, на Украине военкомы постоянно силой затаскивают мужчин призывного возраста в свои микроавтобусы. В народе такие действия назвали «бусификацией».
Ранее сообщалось, что во Львове 44-летняя местная жительница, ставшая свидетелем работы сотрудников ТЦК, открыла огонь по микроавтобусу военкомата.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы пытаются любыми способами покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации.