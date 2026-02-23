В Днепропетровске прогремел взрыв в административном здании полиции

А ранее взрыв прогремел на территории нефункционирующей автозаправочной станции в Николаеве. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции. Двое из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Взрыв произошёл после того как патрульные заехали на заправку и припарковали свои авто для пересменки.