В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога действует в 11 регионах Украины, включая Киевскую область, что отображено на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.
В настоящий момент, согласно карте, предупреждение актуально для Киевской, Харковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Житомирской областей.
Ранее в трёх регионах страны — Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях — были зафиксированы взрывы.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 февраля поступали сообщения о взрывах в городе Львов. Поздне стало известно о взрывах в столице Украины, Киеве.