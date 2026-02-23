Вашингтон
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Харьковской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная тревога действует в 11 регионах Украины, включая Киевскую область, что отображено на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

В настоящий момент, согласно карте, предупреждение актуально для Киевской, Харковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Житомирской областей.

Ранее в трёх регионах страны — Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях — были зафиксированы взрывы.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 февраля поступали сообщения о взрывах в городе Львов. Поздне стало известно о взрывах в столице Украины, Киеве.