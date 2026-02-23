Взрыв в украинском Николаеве квалифицировали как террористический акт

Ранее сообщалось о схожем инциденте во Львове. Ночной взрыв в этом городе также признали терактом, направленным против правоохранителей. По данным прокуратуры Львовской области, первая детонация произошла после прибытия на вызов экипажа патрульных, вторая — когда на место приехало подкрепление. В результате погибла сотрудница полиции, число пострадавших достигло 15 человек. Позже правоохранители задержали гражданку Украины, подозреваемую в причастности к организации этих взрывов.