В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по Белгородской области, в результате пострадали два человека. В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, дрон атаковал легковой автомобиль. Находившийся внутри мужчина самостоятельно добрался до местной больницы. В селе Никольское во время обезвреживания беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».