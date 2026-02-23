Вашингтон
Силы ПВО за три часа сбили 24 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 24 украинских дрона над российскими регионами за три часа. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено и ликвидировано 24 беспилотника ВСУ: девять дронов — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над Белгородской областью, шесть беспилотников — над Краснодарским краем, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также по одному дрону сбили над Крымом и акваторией Азовского моря.

В тот же день в Гагрском районе Абхазии упал и взорвался БПЛА. Об этом сообщило агентство «Апсныпресс». По его информации, на место происшествия быстро прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС. В ходе обследования территории специалисты нашли обломки, которые, по предварительной информации, принадлежат беспилотнику.

В период с 12:00 по 15:00 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

