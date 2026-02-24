В Польше задержали гражданина Белоруссии, обвиняемого в шпионаже

По информации ведомства, мужчина был задержан 9 февраля сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Ему инкриминируют участие в деятельности белорусских спецслужб в период с июня 2024 года по февраль 2026 года. Как уточнили в прокуратуре, деятельность задержанного была связана со слежкой за объектами критической инфраструктуры, а также объектами, имеющими значение для обороны Польши и НАТО, на территории Польши, Германии и Литвы.