В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Батайске Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 22.40 поступило сообщение о том, что в Батайске на перекрестке улицы Луначарского и улицы Фрунзе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей: Toyota, Volkswagen Polo, Skoda Fabia. В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы в центральную городскую больницу Батайска в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что для ликвидации ДТП привлечены от РСЧС 18 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России четверо человек, одна единица техники.