В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

«В 22.40 поступило сообщение о том, что в Батайске на перекрестке улицы Луначарского и улицы Фрунзе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей: Toyota, Volkswagen Polo, Skoda Fabia. В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы в центральную городскую больницу Батайска в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.