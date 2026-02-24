Ричмонд
В Батайске семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Батайске в ДТП с тремя машинами пострадали семь человек, включая четырех детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в городе Батайске Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 22.40 поступило сообщение о том, что в Батайске на перекрестке улицы Луначарского и улицы Фрунзе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей: Toyota, Volkswagen Polo, Skoda Fabia. В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка. Госпитализированы в центральную городскую больницу Батайска в состоянии средней тяжести с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что для ликвидации ДТП привлечены от РСЧС 18 человек, семь единиц техники, из них от МЧС России четверо человек, одна единица техники.