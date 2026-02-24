Ричмонд
«Осторожно, новости»: Взрыв произошел на улице Савеловской в Москве

В Москве, на улице Савеловской, произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

— Очевидцы рассказали, что около 20 минут назад услышали звуки взрыва на улице Савеловской. По предварительной информации, ранен сотрудник ДПС, — сказано в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работает скорая помощь. Официальной информации пока не поступало.

Газовый баллон взорвался на стройке в Новосущевском переулке в центре Москвы. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом 20 февраля сообщили очевидцы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

19-летний житель Костромы устроил поджог полицейской машины в Кривоарбатском переулке. Об этом 20 февраля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

