В Запорожье произошли взрывы

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».

Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины работает воздушная тревога.