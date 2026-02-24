В Запорожье произошли взрывы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».
Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины работает воздушная тревога.
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».
Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины работает воздушная тревога.