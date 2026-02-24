«112»: Один человек погиб при взрыве машины на Савеловской

— Я был рядом со взрывом на Савеловской. В момент взрыва выходил с «Аэроэкспресса», видел вспышку и слышал хлопок. Кажется, там все было в фрагментах человеческого тела, — рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» очевидец.