«112»: Один человек погиб при взрыве машины на Савеловской

Один человек погиб при взрыве автомобиля на улице Савеловской. По предварительным данным, неизвестный скончался на месте, еще один человек пострадал. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «112».
— Я был рядом со взрывом на Савеловской. В момент взрыва выходил с «Аэроэкспресса», видел вспышку и слышал хлопок. Кажется, там все было в фрагментах человеческого тела, — рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» очевидец.
Позже уточнили, что погибший — сотрудник ДПС. Предварительно, неизвестный снимал взрыв на видео. После произошедшего он успел скрыться.
Ранее сообщалось, что в Москве, на улице Савеловской, произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.