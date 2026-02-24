Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел у Савёловского вокзала в Москве, один человек погиб

В Москве у Савёловского вокзала взорвалось авто, погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

В районе Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв, есть погибший — как минимум один человек.

По предварительным данным у здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС Перед этим к ним подошел неизвестный.

Информацию подтвердили в МВД. «Один полицейский погиб, второй ранен в результате детонации неизвестного устройства на площади Савеловского вокзала в Москве», — сообщили в ведомстве.

Савеловский вокзал в Москве расположен в Бутырском районе на северо-востоке столицы. К месту происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб. Для розыска преступника задействованы комплексные силы полиции.

Кроме этого, KP.RU также ранее писал, что в столице был ликвидирован пожар в здании, которое находится на реконструкции и располагается на улице Образцова. Тогда обошлось без жертв.

Как стало известно ранее, на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии не дали загореться автобусу. Как рассказали в пресс-службе столичного главка, инцидент произошел накануне на улице Косыгина.