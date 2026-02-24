Взрыв прогремел у Савёловского вокзала в Москве, один человек погиб

В районе Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв, есть погибший — как минимум один человек.
По предварительным данным у здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС Перед этим к ним подошел неизвестный.
Информацию подтвердили в МВД. «Один полицейский погиб, второй ранен в результате детонации неизвестного устройства на площади Савеловского вокзала в Москве», — сообщили в ведомстве.
Савеловский вокзал в Москве расположен в Бутырском районе на северо-востоке столицы. К месту происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб. Для розыска преступника задействованы комплексные силы полиции.
Кроме этого, KP.RU также ранее писал, что в столице был ликвидирован пожар в здании, которое находится на реконструкции и располагается на улице Образцова. Тогда обошлось без жертв.
Как стало известно ранее, на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии не дали загореться автобусу. Как рассказали в пресс-службе столичного главка, инцидент произошел накануне на улице Косыгина.