Стали известны подробности взрыва в Москве, про котором погиб сотрудник ДПС

Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на улице Савеловской, около метро «Савеловская». Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
— Неизвестный кинул взрывное устройство к полицейскому автомобилю и отошел на безопасное расстояние. Все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС — второй лейтенант госпитализирован, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве автомобиля на улице Савеловской. По предварительным данным, неизвестный скончался на месте, еще один человек пострадал.
Позже уточнили, что погибший — сотрудник ДПС. Предварительно, неизвестный снимал взрыв на видео. После произошедшего он успел скрыться.