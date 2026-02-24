Ричмонд
Стали известны подробности взрыва в Москве, про котором погиб сотрудник ДПС

Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на улице Савеловской, около метро «Савеловская». Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

— Неизвестный кинул взрывное устройство к полицейскому автомобилю и отошел на безопасное расстояние. Все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС — второй лейтенант госпитализирован, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве автомобиля на улице Савеловской. По предварительным данным, неизвестный скончался на месте, еще один человек пострадал.

Позже уточнили, что погибший — сотрудник ДПС. Предварительно, неизвестный снимал взрыв на видео. После произошедшего он успел скрыться.