В Москве после взрыва около Савеловского вокзала погиб полицейский

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полицейский погиб, еще один пострадал в результате взрыва рядом со служебным автомобилем возле Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает «МВД медиа».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 00:05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавший госпитализирован. Преступник скрылся с места ЧП. В его розыске задействованы комплексные силы полиции и других силовых ведомств, реализуются оперативно-разыскные мероприятия.