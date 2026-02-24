В Москве после взрыва около Савеловского вокзала погиб полицейский

«Сегодня около 00:05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.