Предварительно, при взрыве у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС

Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошёл на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. По словам очевидцев, около полуночи рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и источник взрыва. Что именно стало причиной хлопка, сейчас выясняют.