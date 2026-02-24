Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предварительно, при взрыве у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС

По предварительным данным, при взрыве у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Обстановка у Савëловского вокзала сейчас. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, неподалëку от взрыва был замечен мужчина в чёрной куртке, который якобы вëл съёмку, после взрыва он скрылся с места ЧП. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство, пишет Mash. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома.

Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошёл на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. По словам очевидцев, около полуночи рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и источник взрыва. Что именно стало причиной хлопка, сейчас выясняют.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.