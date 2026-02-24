Ричмонд
«112»: Количество погибших при взрыве на улице Савеловской увеличилось до двух

Количество погибших увеличилось до двух человек. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «112».



Уточняется, что взрыв раздался в районе 00:30.

— Очевидцы сообщили, что рядом с автомобилем ДПС видели неизвестного — тот снимал все на видео. А потом он успел скрыться с места трагедии, эту информацию проверяют силовики, — сказано в публикации.

По информации источника канала, взрыв прогремел рядом с машиной — предварительно, в нее могли кинуть взрывное устройство.

Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на улице Савеловской, около метро «Савеловская». Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza. Уточнялось, что неизвестный кинул взрывное устройство к полицейскому автомобилю и отошел на безопасное расстояние. Все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС — второй лейтенант госпитализирован.