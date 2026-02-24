Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 24 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа.

Источник: Аргументы и факты

За три часа российские системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили сразу 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в указанный период эти дроны были зафиксированы и сбиты на разных участках: часть из них была над Черным морем, другие — в Белгородской области, Краснодарском крае, а также в районе Крыма и Азовского моря.

В Минобороны подчеркнули, что все аппараты были уничтожены в течение ограниченного времени — с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Большинство средств поражения были задействованы над морскими акваториями и наземными территориями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 23 февраля силы ПВО сбили беспилотники в Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше