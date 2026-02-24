Над регионами России сбили 24 украинских БПЛА

За три часа российские системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили сразу 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в указанный период эти дроны были зафиксированы и сбиты на разных участках: часть из них была над Черным морем, другие — в Белгородской области, Краснодарском крае, а также в районе Крыма и Азовского моря.
В Минобороны подчеркнули, что все аппараты были уничтожены в течение ограниченного времени — с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Большинство средств поражения были задействованы над морскими акваториями и наземными территориями.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 23 февраля силы ПВО сбили беспилотники в Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.