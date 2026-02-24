В Сети появилось видео первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала

По имеющейся информации, в результате взрыва у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.