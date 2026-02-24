Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось видео первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала

В Сети появились кадры первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала в Москве. Соответствующую видеозапись публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Первые секунды после взрыва, прозвучавшего у Савëловского вокзала в Москве. Видео © SHOT.

На представленных кадрах запечатлено большое количество дыма. Согласно предварительным данным, самодельное взрывное устройство взорвалось около автомобиля дорожной полиции. В настоящее время разыскивают подозреваемого — мужчину с короткой стрижкой, одетого в чёрную куртку и штаны.

По имеющейся информации, в результате взрыва у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.