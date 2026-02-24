Мужчина пострадал при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В поселке Борисовка при детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранение лица и руки, — написал он в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что после оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.
Силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 24 украинских дрона над российскими регионами за три часа. Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве обороны России.
В тот же день в Гагрском районе Абхазии упал и взорвался БПЛА. Об этом сообщило агентство «Апсныпресс». По его информации, на место происшествия быстро прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС. В ходе обследования территории специалисты нашли обломки, которые, по предварительной информации, принадлежат беспилотнику.