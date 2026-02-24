В Самарской области и Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен в Самарской области и Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Также в приложении сообщается, что угроза атаки беспилотников объявлена на территории Чувашии.
