В Самарской области и Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС призвало граждан сохранять бдительность.

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен в Самарской области и Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Также в приложении сообщается, что угроза атаки беспилотников объявлена на территории Чувашии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
