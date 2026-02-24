Столичная полиция разыскивает причастного к взрыву у Савёловского вокзала

Напомним, в полночь на северо-востоке Москвы произошёл взрыв. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. Рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. При взрыве погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.