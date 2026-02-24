Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичная полиция разыскивает причастного к взрыву у Савёловского вокзала

Полиция Москвы задействовала комплексные силы для розыска виновного во взрыве возле Савёловского вокзала, в результате которого погиб сотрудник ДПС, а один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«В настоящее время сотрудниками полиции Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведётся розыск преступника. Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, в полночь на северо-востоке Москвы произошёл взрыв. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. Рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. При взрыве погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.