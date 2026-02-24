Полицейский погиб, преступник скрылся. Что известно о взрыве у вокзала в Москве

В ночь на 24 февраля около Савеловского вокзала неизвестный привел в действие взрывное устройство. При взрыве погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Около 00:05 к служебному автомобилю Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа подошел неизвестный, после чего произошел взрыв, сообщает «МВД медиа».
- Один полицейский погиб.
- Еще один сотрудник полиции получил ранения, его госпитализировали.
- Преступник скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
- По информации Следственного комитета, злоумышленник, по предварительным данным, погиб на месте ЧП.
Расследование
- Злоумышленника разыскивают. Для его поисков задействовали комплексные силы полиции.
- На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета.
- По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по двум статьям.