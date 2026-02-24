Предварительно, ещё один сотрудник ДПС умер после взрыва в Москве

Утверждается, что короткостриженный мужчина, одетый в чёрную куртку и штаны, приблизился к служебной машине, бросил в неё самодельное взрывное устройство и начал вести съёмку, после чего скрылся с места происшествия. Как подчеркнули в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ, сотрудники столичной полиции и представители силовых структур в настоящее время разыскивают преступника, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.