Полиция разыскивает устроившего взрыв рядом с авто ГАИ у Савеловского вокзала

МВД задействовало комплексные силы полиции при розыске неизвестного, который устроил взрыв у Савеловского вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Москвы задействовала комплексные силы для розыска и задержания лица, причастного к взрыву возле машины ГАИ на северо-западе столицы у Савеловского вокзала. Об этом заявили в столичном ГУ МВД.

«Для установления его местонахождения задействованы комплексные силы полиции, реализуются оперативно-разыскные мероприятия», — передает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По официальным данным, ЧП произошло в районе 00:05 по мск 24 февраля. Преступник скрылся с места инцидента.

По сообщению министерства, при взрыве авто погиб один полицейский, второй был ранен в результате детонации неизвестного устройства. Как стало известно ранее, перед взрывом машины к сотрудникам подошел неизвестный.

Немногим ранее в ГУ МВД по Москве прокомментировали ситуацию на станции метро «Битцевский парк». По данным ведомства, состав был остановлен из-за технеисправности, а появившиеся в Сети сообщения о взрыве являются ложными.