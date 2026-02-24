«112»: Четыре человека пострадали при взрыве на улице Савеловской

В результате взрыва на улице Савеловской в Москве пострадали четыре человека: двое скончались на месте, остальных доставили в больницу с различными травмами. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «112».
— Со слов пресс-службы МВД РФ, преступник скрылся. В настоящее время ведется его розыск, — сказано в публикации.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на улице Савеловской, около метро «Савеловская». Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza. Уточнялось, что неизвестный кинул взрывное устройство к полицейскому автомобилю и отошел на безопасное расстояние. Все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС — второй лейтенант госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Москве, на улице Савеловской, произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.