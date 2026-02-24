«112»: Четыре человека пострадали при взрыве на улице Савеловской

Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на улице Савеловской, около метро «Савеловская». Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza. Уточнялось, что неизвестный кинул взрывное устройство к полицейскому автомобилю и отошел на безопасное расстояние. Все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС — второй лейтенант госпитализирован.