В Санкт-Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку

Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге, возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге пятнадцатилетняя девочка подожгла топливную колонку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

Преступление произошло 23 февраля, и следствие пока предполагает, что на девочку повлияли неизвестные лица, которые с помощью телефонных звонков заставили ее совершить поджог.

По информации правоохранителей, преступление было совершено в Приморском районе города. В результате возгорания никто не пострадал. Девушка задержана и сейчас сотрудники СК собираются провести необходимые следственные действия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемую планируют доставить в следственный орган для получения показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также установленния причины произошедшего.