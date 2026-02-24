В Санкт-Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку

В Санкт-Петербурге пятнадцатилетняя девочка подожгла топливную колонку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.
Преступление произошло 23 февраля, и следствие пока предполагает, что на девочку повлияли неизвестные лица, которые с помощью телефонных звонков заставили ее совершить поджог.
По информации правоохранителей, преступление было совершено в Приморском районе города. В результате возгорания никто не пострадал. Девушка задержана и сейчас сотрудники СК собираются провести необходимые следственные действия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемую планируют доставить в следственный орган для получения показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также установленния причины произошедшего.