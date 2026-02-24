Ричмонд
МВД: Взорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте ЧП

По уточненной информации в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия. В результате его действий один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы. Полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств, устанавливаются все обстоятельства. Пресс — служба ГУ МВД России по г. Москве.

Новость дополняется.