Появились новые данные о погибших при взрыве автомобиля ДПС в Москве

«По данным следствия, в ночное время 24 февраля на площади Савеловского вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.