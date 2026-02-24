Ричмонд
Появились новые данные о погибших при взрыве автомобиля ДПС в Москве

Изучив записи с камер видеонаблюдения в районе взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сотрудники полиции выяснили, что преступник погиб на месте происшествия. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации, полученной от МВД России, в результате взрыва, произошедшего на площади Савеловского вокзала в Москве, один сотрудник ГАИ погиб на месте, а число пострадавших увеличилось до двух.

Взрыв, случившийся в ночь на 24 февраля, привел к трагическим последствиям для сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в Следственном комитете России, один из полицейских, находившийся на месте происшествия, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.

«По данным следствия, в ночное время 24 февраля на площади Савеловского вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники полиции продолжают расследование инцидента и изучают записи с камер видеонаблюдения в районе взрыва для установления всех обстоятельств произошедшего.