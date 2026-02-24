Взорвавший автомобиль ДПС у Савеловского вокзала погиб на месте

Ранее KP.RU сообщал, что возле Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате которого погиб как минимум один человек. У здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС. Перед этим к ним подошел неизвестный. В МВД уточнили, что один полицейский погиб, а второй получил ранения.