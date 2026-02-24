Взорвавший автомобиль ДПС у Савеловского вокзала погиб на месте

Взорвавший автомобиль ДПС в Москве около Савеловского вокзала, по предварительным данным, скончался на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В ГУ МВД РФ по Москве добавили, что в ходе осмотра места происшествия и анализа записей с камер наружного наблюдения, сотрудники полиции установили, что преступник скончался на месте.
«В результате его действий один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы», — сообщили в МВД.
В СК отметили, что по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что возле Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате которого погиб как минимум один человек. У здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС. Перед этим к ним подошел неизвестный. В МВД уточнили, что один полицейский погиб, а второй получил ранения.