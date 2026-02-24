СК возбудил уголовное дело после взрыва машины и гибели полицейского в Москве

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС завели после взрыва около Савеловского вокзала в столице. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в Следственном комитете по Москве.
— По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывных устройств», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Взорвавший автомобиль ДПС на улице Савеловской в Москве умер на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице. Уточняется, что в результате его действий один полицейский погиб, два госавтоинспектора ранены, их доставили в больницу.
Telegram-канал «112» ранее сообщил, что в результате взрыва на улице Савеловской в Москве пострадали четыре человека: двое скончались на месте, остальных доставили в больницу с различными травмами.