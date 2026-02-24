СК возбудил уголовное дело после взрыва машины и гибели полицейского в Москве

Взорвавший автомобиль ДПС на улице Савеловской в Москве умер на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице. Уточняется, что в результате его действий один полицейский погиб, два госавтоинспектора ранены, их доставили в больницу.