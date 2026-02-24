В Вологодской области три человека погибли в ДТП

В Вологодской области на автодороге А-123 столкнулись два автомобиля — Belgee и Chery Tiggo. В результате происшедшего погибли трое человек, среди которых были взрослый мужчина 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения, а также 12-летний мальчик.
Еще два человека получили травмы. В их числе — 4-летний мальчик, который был госпитализирован с различными травмами, а также водитель автомобиля Belgee, который тоже был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В настоящее время выясняются причины аварии.
