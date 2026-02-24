СК возбудил уголовное дело по факту взрыва около авто ДПС у Савеловского вокзала

Столичное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва у автомобиля ДПС в районе Савеловского вокзала в Москве.
«Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ», — передает ведомство.
Напомним хронологию ЧП со взрывом возле авто у Савеловского вокзала ночью 24 февраля.
Около 00:05 по мск к сотрудникам ГАИ, находящимся в патрульной машине, подошел неизвестный. После чего произошла детонация неизвестного устройства.
Первоначально сообщалось, что злоумышленник скрылся с места преступления, МВД задействовало комплексные силы полиции при розыске устроившего взрыв у Савеловского вокзала.
Как стало известно позднее, в результате инцидента один полицейский погиб, еще два пострадали в результате взрыва. Тогда же в ведомстве уточнили, что преступник погиб.