Забытые в ухе камни с пляжа Бали едва не стоили россиянке свободы и слуха

Жительница Казани едва не стала фигуранткой дела о контрабанде, даже не подозревая об этом. Всё началось с безобидной фотосессии на пляже, а закончилось визитом к хирургу и риском уголовного срока. 29-летняя Аделина отдыхала на Бали с мужем. Перед вылетом домой пара устроила фотосессию на берегу океана. Во время съёмки в ухо девушке попала вода с песком. Тогда она не придала этому значения.