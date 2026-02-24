Ричмонд
Пожарная машина наехала на шестилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, малыш погиб

Пожарная машина наехала на шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге пожарный автомобиль совершил наезд на шестилетнего ребенка. Мальчик был доставлен в больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Об этом проинформировали в местной Госавтоинспекции.

По данным РЕН ТВ, бабушка с внуком шли по тротуару после визита к знакомым, на тротуаре им нужно было повернуть налево. При этом они видели слева пожарный автомобиль с проблесковыми маячками и двигались по свободной части тротуара, как и другие прохожие.

Как уточняется, женщина взяла внука за руку, заметив приближающуюся спецтехнику. В момент поворота задним бортом автомобиля их сместило в сторону сугроба, после чего колеса прошлись по телу ребенка, задев ноги, корпус и голову.

Как дополнили в ведомстве, ребенок поступил в больницу с крайне тяжелыми травмами в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

