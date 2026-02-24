«112»: Стали известны личности полицейских, пострадавших при взрыве в Москве

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС завели после взрыва около Савеловского вокзала в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете по Москве. В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения.