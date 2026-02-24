«112»: Стали известны личности полицейских, пострадавших при взрыве в Москве

Стали известны личности сотрудников ДПС, которые пострадали при взрыве на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «112».
— У погибшего старшего лейтенанта остались двое несовершеннолетних детей. Двое других пострадавших доставлены в больницу с различными травмами. У одного из них диагностирован ушиб головного мозга, у второго — ожог лица и контузия, — сказано в публикации.
В настоящее время врачи оказывают им помощь.
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС завели после взрыва около Савеловского вокзала в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете по Москве. В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения.
Взорвавший автомобиль ДПС на улице Савеловской в Москве умер на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице. Уточняется, что в результате его действий один полицейский погиб, два госавтоинспектора ранены, их доставили в больницу.