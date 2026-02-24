Ричмонд
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Следственные действия на месте взрыва продлятся до утра, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.

