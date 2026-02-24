Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации БПЛА ВСУ

В Белгородской области украинский беспилотник сдетонировал в посёлке Борисовка, в результате происшествия пострадал мирный житель. На данный момент он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Борисовка при детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и руки. После оказания помощи в Борисовской ЦРБ он будет доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода для дальнейшего обследования», — пишет Гладков в совём телеграм-канале.

А ранее в Белгородской области в Краснояружском районе мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю. Мужчина сам пришёл в Краснояружскую ЦРБ. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и ноги, оказав необходимую помощь.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше