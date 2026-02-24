Ричмонд
Фото поврежденной взрывом у Савеловского вокзала патрульной машины показал СК

Патрульная машина сильно пострадала после взрыва у Савеловского вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России опубликовал фотографию патрульной машины, поврежденной взрывом у Савеловского вокзала в Москве. Кадр был размещен в телеграм-канале ведомства.

На снимке видно, что автомобиль серьезно поврежден. У машины выбиты стекла, деформированы двери и багажник. Корпус автомобиля также сильно пострадал, а в салоне видна раскрытая подушка безопасности. Место взрыва ограждено сигнальной лентой.

Ранее KP.RU сообщал, что возле Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. У здания взорвался автомобиль, в котором находились полицейские. Перед этим к ним подошел неизвестный.

После осмотра места происшествия и анализа записей с камер видеонаблюдения сотрудники МВД установили, что преступник скончался на месте. Один из полицейских погиб, двое других получили ранения и были госпитализированы.