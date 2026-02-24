Мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки

Одним из способов мести становится так называемый СМС-бомбинг — массовая рассылка сообщений и звонков на телефон жертвы от разных сервисов и компаний, передает ИА DEITA.RU.
Злоумышленники используют для этого слабые места в системах регистрации и обратной связи у организаций: зачастую иначе защититься от такого напора просто невозможно. Несмотря на то, что такой тип атаки не представляет опасности для здоровья или личной безопасности пользователей, он наносит значительный урон репутации самих компаний.
Пострадавшие начинают негативно воспринимать бренды, от которых поступают нежелательные сообщения или звонки, несмотря на то, что настоящие мошенники зачастую остаются незамеченными. В итоге, злоумышленники получают преимущество, а репутационные потери компаний растут.
Кроме этого, мошенники применяют и другой метод — провокационные денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП). Они отправляют мелкие суммы с различными, зачастую оскорбительными или сомнительными комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты».
Такие атаки несут непосредственную угрозу для граждан, поскольку неправильно сформулированные или подозрительные переводы могут стать причиной блокировки банковских счетов. В этом случае человек рискует потерять доступ к своим финансам, что вызывает дополнительную тревогу и недоверие к банковской системе.
Эксперты подчеркивают, что злоумышленники используют эти схемы не только ради выгоды, но и чтобы посеять хаос и создать опасные ситуации для граждан, что усложняет задачу защиты как со стороны банков, так и самих пользователей.