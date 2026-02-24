Ричмонд
Больше 20 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков в Мексике

Власти штата Халиско в Мексике подтвердили, что 23 заключенных тюрьмы в Пуэрто-Вальярте совершили побег, передает The New York Times. Это произошло во время беспорядков, последовавших вслед за убийством наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Источник: Reuters

Координатор по вопросам безопасности штата Халиско Роберто Аларкон сообщил о гибели одного тюремного надзирателя. Он также добавил, что ситуацию в исправительном учреждении сотрудники почти полностью взяли под свой контроль. Чтобы поймать беглецов, власти разослали предупреждение в соседние штаты.

После ликвидации властями Мексики и США главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, страну захлестнула волна насилия. В ответ на гибель лидера группировка развернула масштабную операцию возмездия: боевики подняли восстания в девяти штатах и заблокировали свыше 250 федеральных трасс. Сообщалось, что во время беспорядков погибли более 60 человек, включая членов картеля, мексиканских военнослужащих, силовиков и гражданских.

