Больше 20 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков в Мексике

После ликвидации властями Мексики и США главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, страну захлестнула волна насилия. В ответ на гибель лидера группировка развернула масштабную операцию возмездия: боевики подняли восстания в девяти штатах и заблокировали свыше 250 федеральных трасс. Сообщалось, что во время беспорядков погибли более 60 человек, включая членов картеля, мексиканских военнослужащих, силовиков и гражданских.