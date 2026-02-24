Менеджер радиостанции в Хабаровске подделывала билеты на концерты известных исполнителей

По предварительным данным, фигурантка работала менеджером по продаже рекламы на одной из радиостанций. Организаторы концертов отдавали ей некоторое количество билетов для рекламных акций или в качестве подарков. Злоумышленница при помощи компьютерной техники и графических программ изготавливала поддельные билеты, которые затем продавала, используя безналичный расчет, через своих знакомых или группы в соцсетях и мессенджерах.