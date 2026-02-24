Менеджер радиостанции в Хабаровске подделывала билеты на концерты известных исполнителей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали 27-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. Злоумышленница подозревается в серии мошеннических действий с продажей поддельных билетов на концерты популярных эстрадных исполнителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«В Хабаровске полицейские задержали бывшего менеджера радиостанции, подозреваемую в серии мошенничеств с продажей фальшивых билетов на концерты», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, фигурантка работала менеджером по продаже рекламы на одной из радиостанций. Организаторы концертов отдавали ей некоторое количество билетов для рекламных акций или в качестве подарков. Злоумышленница при помощи компьютерной техники и графических программ изготавливала поддельные билеты, которые затем продавала, используя безналичный расчет, через своих знакомых или группы в соцсетях и мессенджерах.
Так, жительница краевого центра за возможность посетить с близкими выступление известного исполнителя перевела злоумышленнице порядка 22 тысяч рублей. Обман вскрылся, когда на контроле потерпевшая не смогла отсканировать штрих-код.
В настоящее время известно о девяти эпизодах, к которым причастна подозреваемая. Примерная сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.
В частном доме в г. Комсомольске-на-Амуре, где в последнее время проживала фигурантка, а также в офисе радиостанции в г. Хабаровске полицейские провели обыски. Изъята компьютерная техника, которую злоумышленница могла использовать для совершения преступлений.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
