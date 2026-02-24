Полиция Владивостока выясняет, почему сгорели две машины на Тунгусской

Позже в одном из Telegram-каналов появились кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент начала возгорания. Приготовление плова не связано с инцидентом: на видео огонь сначала появляется внутри припаркованного минивэна, после чего распространяется на стоящий рядом легковой автомобиль. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки в микроавтобусе.