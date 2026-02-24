Ричмонд
Полиция Владивостока выясняет, почему сгорели две машины на Тунгусской

Огонь вечером 23 февраля уничтожил на стоянке микроавтобус Toyota Noah и легковой автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

Полиция организовала проверку после появления в социальных сетях сообщений о возгорании двух автомобилей в районе дома № 70 по улице Тунгусской во Владивостоке.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, уточнив, что информация о пожаре выявлена в результате мониторинга публикаций в интернете. По данным ведомства, на место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Пожар произошел вечером 23 февраля. Местные жители заметили возгорание припаркованных автомобилей и сообщили об этом в соцсетях. В результате происшествия сгорели две машины: микроавтобус Toyota Noah и легковой автомобиль, стоявший рядом.

В городских пабликах сначала появились сообщения, что в этом месте якобы часто мигранты готовят плов, пренебрегая требованиями безопасности, и это могло привести к возникновению пожара.

Позже в одном из Telegram-каналов появились кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент начала возгорания. Приготовление плова не связано с инцидентом: на видео огонь сначала появляется внутри припаркованного минивэна, после чего распространяется на стоящий рядом легковой автомобиль. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки в микроавтобусе.