В Куйтунском районе на пожаре погибли две женщины

— А накануне вечером, 22 февраля, трагедия случилась в поселке Рудногорск Нижнеилимского округа. Там горела квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Восемь жильцов эвакуировались сами, но в задымленной комнате пожарные обнаружили погибших — 71-летнюю женщину и мужчину, чью личность еще устанавливают. Огонь охватил всего один квадрат, но оказался смертельным. Предварительная причина — неосторожность при курении, — рассказывают в агентстве.