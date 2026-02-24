В Куйтунском районе на пожаре погибли две женщины

Минувшие выходные в Иркутской области омрачились двумя смертельными пожарами. В ночь на 23 февраля в поселке Харик Куйтунского района загорелась квартира в двухквартирном доме. До приезда пожарных оттуда успели выбежать два человека. Когда огонь потушили, внутри нашли тела двух женщин — 29 и 63 лет. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МЧС региона, площадь пожара составила 70 квадратов, причину выясняют.
— А накануне вечером, 22 февраля, трагедия случилась в поселке Рудногорск Нижнеилимского округа. Там горела квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Восемь жильцов эвакуировались сами, но в задымленной комнате пожарные обнаружили погибших — 71-летнюю женщину и мужчину, чью личность еще устанавливают. Огонь охватил всего один квадрат, но оказался смертельным. Предварительная причина — неосторожность при курении, — рассказывают в агентстве.
МЧС вновь призывает: не курите в постели, ставьте пожарные извещатели, в случае ЧП сразу звоните 101.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский из Усть-Илимска стал донором костного мозга.