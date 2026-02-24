Раскрыта личность полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве

В результате взрыва рядом с автомобилем ДПС около Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы», — написала она.
Волк отметила, что семьям погибшего и пострадавших полицейских будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время ведется расследование.
