В Батайске в ДТП пострадали семь человек

В городе Батайск произошло столкновение трёх легковых автомобилей, в результате которого пострадали семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, авария случилась на пересечении улиц Луначарского и Фрунзе. В ДТП участвовали автомобили Toyota, Volkswagen Polo и Skoda Fabia.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Для устранения последствий происшествия привлекли 18 специалистов и семь единиц техники, в том числе силы МЧС России.
Ранее в Вологодской области на автодороге А-123 столкнулись два автомобиля — Belgee и Chery Tiggo. В результате происшедшего погибли трое человек.