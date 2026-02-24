У Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв: что известно на утро 24 февраля

В результате изучения записей камер видеонаблюдения в районе взрыва у Савеловского вокзала сотрудники полиции установили, что преступник погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в МВД РФ.
«По уточненной информации, в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что полиция во взаимодействии с другими силовыми структурами продолжает расследование, выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним хронологию ЧП возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля. По данным министерства, инцидент произошел в районе 00:05 по мск 24 февраля. Тогда к служебной машине Госавтоинспекции, где несли дежурство сотрудники, подошел неизвестный. Вслед за этим произошел взрыв неизвестного предмета. Тогда сообщалось, что преступник скрылся с места ЧП.
После МВД объявило, что в розыске устроившего взрыв рядом с автомобилем ГАИ у Савеловского вокзала в Москве приняли участие комплексные силы полиции.
По данным ведомства, в результате взрыва рядом с патрульным автомобилем возле Савеловского вокзала один полицейский погиб, еще один пострадал.
Немногим спустя на место ЧП прибыли сотрудники СК РФ. Позднее стало известно, что сотрудники СК возбудили уголовное дело по двум статьям. Тогда же Следственный комитет опубликовал фото поврежденной патрульной машины после взрыва у Савеловского вокзала в Москве. На кадрах заметны выбитые стекла, деформированные двери и багажник.
Среди статей — 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
Как накануне сообщили в правоохранительных органах, при взрыве у автомобиля ДПС в районе Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко.
В ведомстве также добавили, что семьям раненых, а также погибшего сотрудников правоохранительных органов, будет оказана необходимая помощь.