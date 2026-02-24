У Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв: что известно на утро 24 февраля

Напомним хронологию ЧП возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля. По данным министерства, инцидент произошел в районе 00:05 по мск 24 февраля. Тогда к служебной машине Госавтоинспекции, где несли дежурство сотрудники, подошел неизвестный. Вслед за этим произошел взрыв неизвестного предмета. Тогда сообщалось, что преступник скрылся с места ЧП.