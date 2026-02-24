Ричмонд
В Приморье задержали мужчину, передававшего Украине данные о военных объектах

Подозреваемый в шпионаже для Украины признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации ГУР Украины о военных объектах Приморья. Об этом сообщила региональная антитеррористическая комиссия.

Работающий на ГУР Украины подозреваемый через Telegram передавал данные о объектах оборонного комплекса Приморского края и железнодорожной инфраструктуре. Мужчина 1984 года рождения признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ задержала 17-летнего жителя Мариуполя, который подозревается в государственной измене. По поручению ГУР Украины подросток собирал информацию о расположении воинских частей ВС РФ.