В Нижнеилимском районе два человека погибли после столкновения с грузовиком

Водитель «Тойоты» вылетел на встречку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельная авария произошла в Нижнеилимском районе днем 23 февраля 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 461 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

— По предварительной информации, 27-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь в сторону Усть-Кута, выехал на встречку. Там столкнулся с грузовиком, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Водитель «Тойоты» вылетел на встречку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир легковушки. Сейчас госавтоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Важно! Полицейские напоминают о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Резкие маневры и невнимательность на дороге могут привести к трагедии.

