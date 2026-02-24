В Нижнеилимском районе два человека погибли после столкновения с грузовиком

Смертельная авария произошла в Нижнеилимском районе днем 23 февраля 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 461 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй».
— По предварительной информации, 27-летний водитель «Тойоты Короллы», двигаясь в сторону Усть-Кута, выехал на встречку. Там столкнулся с грузовиком, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Водитель «Тойоты» вылетел на встречку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир легковушки. Сейчас госавтоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Важно! Полицейские напоминают о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Резкие маневры и невнимательность на дороге могут привести к трагедии.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что появилось видео, как «буханка» с китайскими туристами уходит под лед Байкала. Напомним, погибли восемь человек.