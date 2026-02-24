Ричмонд
Мирошник: ВСУ атаковали минимум пять учебных заведений в России за неделю

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удары по минимум пяти учебным заведениям на территории России за неделю. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения. В Запорожской области дроны атаковали две средних школы в Энергодаре и Васильевке, в Белгородской области повреждено здание школы в селе Мешковое. В ЛНР пострадал учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка», — сказал дипломат.

23 февраля ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области, повреждено здание учебного учреждения, пострадавших нет.