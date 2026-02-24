Мирошник: ВСУ атаковали минимум пять учебных заведений в России за неделю

«Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения. В Запорожской области дроны атаковали две средних школы в Энергодаре и Васильевке, в Белгородской области повреждено здание школы в селе Мешковое. В ЛНР пострадал учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка», — сказал дипломат.